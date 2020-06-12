رياضة | لا تراجع ولا استسلام.. مانشستر يونايتد مصمم على ضم أنسو فاتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لا تراجع ولا استسلام.. مانشستر يونايتد مصمم على ضم أنسو فاتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للظفر بخدمات انسو فاتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان أوضح برشلونة موقفه من بيع اللاعب، حيث أبدى رفضه الكامل لهذه الفكرة مؤكدا على تمسكه بمهاجم فريقه وعدم المساس به بأي حال من الأحوال.

وقام مسئولو برشلونة بتحسين عقد لاعبه انسو فاتي، بالإضافة إلى رفع شرطه الجزائي إلى 170 مليون يورو، والذي سيرتفع إلى 400 مليون يورو، في أكتوبر المقبل، حسب تأكيدات تقارير صحفية.

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مانشستر يونايتد رفع شعار "لا تراجع ولا استسلام"، حيث يرغب بقوة في ضم أنسو فاتي، ويواصل محاولاته من أجل موافقة ناديه على رحيله.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن تقدم مانشستر يونايتد عرضا بقيمة 100 مليون يورو لبرشلونة، للتعاقد مع أنسو فاتي، وهو مانفته صحيفة ماركا، مؤكدة أن برشلونة لم يتلق أي عروض مؤخرًا لفاتي، موضحة أن هذا العرض كان في شهر يناير الماضي.

يشار إلى أن فاتي يبلغ من العمر 17 عاماً، ويعد واحد من أبرز المواهب الصاعدة في العالم خلال الوقت الحالي.

وكان تم تصعيد أنسو فاتي إلى الفريق الأول بالنادي الكتالوني، مطلع الموسم الحالي، وخاض حتى الآن 24 مباراة وسجل خلالهم 5 أهداف، وصنع هدف وحيد.