رياضة | صالح جمعة يتمسك بالأهلي رغم قرار فايلر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يتمسك بالأهلي رغم قرار فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة مناقشة العروض المحلية للرحيل إلى صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويتمسك صالح جمعة نجم الفريق الأحمر، بالتواجد داخل القلعة الحمراء رغم إعلان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، رغبته في رحيل اللاعب نهاية الموسم الجاري.
ويرغب صالح جمعة، في الانتقال إلى الدوريات الخارجية في حال رحيله عن النادي الأهلي، متحفظًا على الانتقال لأي فريق محلي خلال الموسم الجديد.
وكان جمعة كشف من قبل لـ"الخليج 365 الرياضي" حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد نجم القلعة الحمراء، أنه يسعى بكل قوة للحصول على فرصته وإقناع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بالبقاء بين صفوفه.
وأضاف جمعة خلال حديثه لـ "الخليج 365": "أنا لا أرغب في حالة رحيلي عن الأهلي، التوجه إلى صفوف الزمالك، وقد تكون وجهتي للاحتراف الخارجي".
وتابع: "لم يدخل معي أي مسؤول زملكاوي في مفاوضات رسمية حتى الآن، وكل ما تم هو مجرد تلميحات فقط، وأرفضها جميعًا".
واختتم: "أحترم جماهير النادي الأهلي، وأشكرهم على تقديرهم تجاهي وإيمانهم بقدراتي، ولذلك لا أرغب أن أخسر تلك الشعبية بالتوجه للقلعة البيضاء".