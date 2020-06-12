زلاتان إبراهيموفيتش يتشاجر من أجل راتبه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، في مشادة كلامية حادة مع المدير التنفيذي لنادي ميلان، إيفان جازيديس، خلال زيارة الأخير لمقر تدريبات النادي من أجل الحديث عن الخطط المقبلة.

شبكة «سكاي سبورت» إيطاليا، ذكرت أن إبراهيموفيتش أبدى عدم موافقته على الطريقة التي تدار بها الأمور داخل ميلان، خاصة بعد تقليل رواتب اللاعبين بنسبة 50 في المئة.

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عدد من لاعبي «الروسونيري» تضامنوا مع زلاتان إبراهيموفيتش في اعتراضه على خطط إدارة النادي، مع توقعات بإقالة ستيفانو بيولي، مدرب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

الزيارة جاءت قبل يومين فقط من المواجهة المرتقبة بين ميلان ومضيفه يوفنتوس، المقرر لها يوم الجمعة على ملعب «آليانز ستاديوم»، في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا.

زلاتان إبراهيموفيتش كان قد أبلغ المقربين منه برغبته في الرحيل عن ميلان هذا الصيف، رغم وجود بند في عقده يسمح له بالبقاء لمدة موسم إضافي.