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نكته تغرم ديلي آلي 50 ألف جنيه إسترليني

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن يغيب النجم الإنجليزي ديلي ألي، عن مباراة فريقه توتنهام الأولى عند استئناف منافسات ، بعد أن وجدته هيئة تأديبية مستقلة مذنبا بسوء التصرف، لسخريته من العدوى بفيروس المستجد.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قال في بيان له إنه عاقب ديلي ألي بالإيقاف مباراة واحدة، وفرض عليه غرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب خضوعه لبرنامج تثقيفي.

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اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، واجه اتهاما بمخالفة لوائح الاتحاد الإنجليزي، عندما نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه في أحد المطارات، وقد ارتدى قناعا بينما كان على ما يبدو يسخر من رجل بملامح آسيوية.

ديلي ألي اعتذر لاحقا عن هذا الفيديو، حيث قال: “أود أن أعتذر مرة أخرى عن أي مخالفة ناتجة عن سلوكي.. لقد كانت نكتة سيئة للغاية حول فيروس كورونا الذي أثر علينا الآن أكثر مما كنا نتخيل”.

اللاعب بسبب العقوبة، سيغيب عن مباراة فريقه الأولى بعد استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على أرض مانشستر يونايتد في 19 يونيو الجاري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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