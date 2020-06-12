شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة الإماراتي يرد على أنباء التفاوض مع فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى نادي الجزيرة الإماراتي ما تردد من أنباء بشأن التفاوض مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بحسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.

وكتب الحساب الرسمي للصحيفة على موقع «تويتر»: «نفى مصدر في نادي الجزيرة الأنباء المتداولة عن التفاوض مع السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي المصري».

وأضافت الصحيفة: «المصدر أكد أن فخر أبوظبي لديه عقد يحترمه مع الهولندي مارسيل كايزر، حتى نهاية الموسم المقبل».

وكان الأهلي قد وافق مؤخرًا على سفر السويسري رينيه فايلر إلى بلاده، على أن يعود إلى القاهرة مجددًا لحسم ملف تجديد تعاقده مع النادي.