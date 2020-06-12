فادي نجاح لاعب المقاولون: كرة القدم من أسوأ المجالات.. نفاق ورياء ومكائد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى فادي نجاح، لاعب المقاولون العرب، استيائه مما يشهده الوسط الرياضي من أزمات، واصفًا مجال كرة القدم بأنه من أسوأ المجالات.
وكتب «نجاح» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «والله كل يوم الواحد بيتأكد إن مجال كرة القدم هو من أسوأ المجالات اللي ممكن حد يشتغل فيها، مجال مليئ بالنفاق والرياء والمكائد وقلة الأصل وقلة الأدب. إلا ما رحم ربي».
وأضاف: «لولا إن مفيش شغل غيره حالياً نعرفه، وشغل نتيجة سنين تعب، وربنا باعته لنا كرزق، أكيد كان الوضع هيختلف».
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الوضع في مصر
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اصابات
39,726
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تعافي
10,691
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وفيات
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