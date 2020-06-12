إصابة طارق سليمان طبيب منتخب مصر بفيروس كورونا

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جدة - عمرو شويل أصيب طارق سليمان طبيب منتخبنا الوطني ونادي الزمالك السابق بفيروس كورونا بعد أن جاءت التحاليل التي اجراها إيجابية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخراً، ومكث طارق سليمان في المستشفى لمدة 5 أيام ويقضي حالياً فترة عزل في المنزل.

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وتعرض عدد من الرياضيين وأقاربهم للإصابة بفيروس كورونا منهم محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، أبنة أحمد فتحي لاعب الأهلي المنتقل لبيراميدز، أبنة خالد الغندور نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، محمد عبده مدرب حراس مرمى نادي بدر، وائل عزت مدير قطاع السباحة بالنادي الأهلي، أحمد الشرقاوي قائد فريق شبين، عمرو يحيى المنسق الإعلامي لنادي أسوان، علاء عبده ، وليد عبد الله، شعبان عبد الوهاب، ملك سمير ومحمد معوض.

وعرضت اللجنة الخماسية على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.