شكرا لقرائتكم خالد الغندور يوجة الشكر لمصطفى شوبير لدعمه في محنة ابنته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على توجيه الشكر لمصطفى شوبير الحارس الصاعد لمرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بعد أن قام الأخير بالاطمئنان على صحة ابنته "زينة" ودعمهم فى تلك المحنة، بعد أن تعرضت للإصابة بفيرس كورونا، داعين من الله عز وجل أن يشفيها.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلاً: "شكرًا لمصطفى شوبير على رسالت ودعمك وربنا يحفظك ويحفظ اسرتك".



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وكان خالد الغندور، أكد أنه يتقدم بالشكر إلى كل من سانده بعد تعرض ابنته لفيروس كورونا، قائلاً: "تغيرت أمامي الصورة وأصبحت أشاهدها أفضل وأعتقد بعد هذه المحنة نظرتي للأمور ستتغير وإنها في النهاية كرة قدم انتماءاتها مختلفة ولكن يبقي الحب والعشرة والصداقة في وطن واحد اسمه مصر".

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وتابع الغندور: "شكرا لهذه المشاعر الإنسانية من قناة الأهلي وأشكر المهندس عدلي القيعي وأستاذ إبراهيم المنيسي علي دعمهما لي في مرضي ابنتي"، متابعا: "الشكر لكل نجوم الزمالك القدامي وعشرة العمر ولمجلس إدارة الزمالك علي الدعم والمساندة و كل الشكر لفريق عمل زملكاوي ولإعلام المصريين".

كما قال الغندور: "شكرًا لكل من اختلفت معهم رياضيًا ورغم ذلك كلموني للاطمئنان علي ابنتي كابتن شطة ومهندس خالد مرتجي وأستاذ محمد الجارحي وأستاذ جمال جبر وكابتن خالد بيبو وكابتن ياسر ريان وكابتن وليد صلاح".

كما تقدم الغندور بالشكر إلى عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلى السابق قائلاً: "شكرا للمهندس عماد وحيد عضو مجلس إدارة الاهلي السابق علي الدعم و المساندة وشكرا لعائلتك المحترمة".