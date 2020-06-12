شكرا لقرائتكم علاقة الود والصداقة بين الحاوي والغزال في صورة عبر انستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرتبط وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالاهلي بعلاقة وطيدة مع عمرو جمال مهاجم المارد الأحمر المعار لصفوف طلائع الجيش، حيث إلتقى الثنائى فى منزل أحدهما خاصة وأن تلك الفترة تشهد توقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى المصرى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا، الأمر الذى يصعب على نجوم الساحرة المستديرة التجمع مثلما كان يحدث فى السابق.

وكشف عمرو جمال عن مدى علاقة الحب والصداقة التى تجمعه مع وليد سليمان، حيث قام الغزال بنشر صورتهما عبر صفحته على "انستجرام" معلقًا عليها: أغلى من الياقوت"، ثم قام الحاوى بإعادة نشر نفس الصورة عبر استورى صفحته الشخصية أيضًا.

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عمرو جمال ووليد سليمان

وتصدر وليد سليمان، قائمة هدافي القلعة الحمراء، خلال النصف موسم الذي تم خوضه حتى الآن في مسابقة الدوري العام، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد في مارس الماضي، حيث نجح رينية فايلر في تطوير أداء أكثر من لاعب بالقلعة الحمراء منذ تولي مسئولية الأهلي في بداية الموسم.

ونجح 13 لاعباً في إحراز الأهداف بالقميص الأحمر تحت قيادة السويسري، جاء على رأسهم وليد سليمان برصيد 9 أهداف، حيث شارك صاحب الـ 35 عاماً في 24 مباراة مع الفريق الأحمر