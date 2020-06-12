شكرا لقرائتكم الاهلي يطالب الرباعي المصاب بتسليم فواتير العلاج بألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت إدارة النادي الاهلي من رباعي الفريق المُصاب الذي خاض عمليات جراحية خارج مصر خلال الفترة الماضية تقديم باقي "الفواتير" الخاصة برحلة علاجهم في أوربا وتحديداً ألمانيا للتعافي من الإصابات المختلفة التي يُعانون منها ،حيث شهدت الفترة الماضية إتصالات بين إدارة القلعة الحمراء والرباعي المُصاب ، سعد سمير ، حمدي فتحي ، كريم نيدفيد ومحمد محمود من أجل تقديم كافة الأوراق والمستندات والفواتير التى تؤكد صرف مبالغ مالية خلال تواجدهم في ألمانيا.

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على الصعيد ذاته ، استفسر محمود الخطيب، رئيس الأهلي، من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عن حالة سعد سمير ومحمد محمود وحمدى فتحى وكريم نيدفيد" ومدى استجابتهم للبرنامج العلاجى الذى يخضعون له منذ فترة للتعافى من الإصابات المختلفة ، ..وأصيب حمدى فتحى بقطع فى غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الأول فى نوفمبر الماضى، فيما أجرى سعد سمير جراحة وتر أكيلس، وأجرى نيدفيد جراحة فى غضروف الركبة هو الآخر، أما محمود محمود فأجرى جراحة ثانية فى الرباط الصليبى خلال يناير الماضي.

وطمأن مدير الكرة رئيس النادى بشأن حالة الرباعى المُصاب وأكد له أن هناك استجابة واضحة للبرنامج العلاجى الذى يؤديه اللاعبون فى المنازل بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى تجميد المنشاط الرياضى وتسببت كذلك فى عدم سفر اللاعبون المصابون إلى المانيات للاطمئنان على البرنامج العلاجى والتأهيلى بعد الجراحات المختلفة.