شكرا لقرائتكم فليك: تياغو سيغيب حتى نهاية الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يغيب لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا عن بايرن ميونيخ الذي يتجه لحسم لقب الدوري الألماني للموسم الثامن تواليا، لمدة ثلاثة أسابيع بعد خضوعه لجراحة في القسم العلوي من الفخذ بحسب ما أعلن الجمعة مدربه هانزي فليك.

وأشار فليك: يتعين عليه التوقف لمدة ثلاثة أسابيع. لقد اتخذنا القرار بالمضي قدما في إجراء العملية الجراحية الآن، وسيكون جاهزا لنهائي الكأس في 4 يوليو ضد باير ليفركوزن على الملعب الأولمبي في برلين.

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في المقابل، كشف مدرب النادي البافاري بأن المصابين الآخرين نيكلاس زوله، الغائب عن الملاعب منذ أكتوبر لإصابة في الأربطة الصليبية للركبة، والبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي أجرى جراحة في الكاحل الأيمن، قيد الاختبار حاليا: وإذا سار كل شيء على ما يرام، قد يعودان تدريجيا إلى التمارين الجماعية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

أما في ما يخص الفرنسي كورنتان توليسو الذي خضع بدوره في أبريل لعملية جراحية في الكاحل، فكشف فليك بأن مؤشرات العودة إلى الفريق إيجابية وقد عاود تمارين اللياقة.

وستكون الفرصة قائمة منذ السبت أمام بايرن لحسم لقبه الأول في الدوري بقيادة فليك والثامن تواليا، وذلك في حال فوز النادي البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ وسقوط ملاحقه وغريمه بوروسيا دورتموند أمام فورتونا دوسلدورف.