من المنتظر أن تفتح معظم الأندية السعودية خلال ساعات قنوات اتصال والدخول في مفاوضات مع اللاعبين، الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل،من أجل الاستمرار مع أنديتهم إلى نهاية المسابقة وذلك مع قرار استئناف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف الموسم الحالي، 2019 - 2020، من دوري كأسمحمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل، بعدما توقفت المسابقة في مارس الماضي بسبب وباء كورونا .
وأوضح اتحاد كرة القدم أنه سيتم التنسيق مع الأندية من أجل عودة التدريبات في 21 يونيو الجاري،وتنتهي عقود قرابة الـ 35 لاعبا أجنبيا في 30 يونيو المقبل،من ضمنهم عدة لاعبين من أندية مقدمة الترتيب، أبرزهم الحارس الأسترالي براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون ومواطنه بيتروس في نادي النصر، بالإضافة إلى لاعبين محليين مثل عبدالله مادو وعمر هوساوي، وفي نادي الهلال تنتهي عقود كل من كارلوس إدواردو وبافيتيمبي غوميز ومحمد الشلهوب.
ويعد أهلي جدة الفريق الوحيد الذي يمتلك عقودا سارية للاعبين الأجانب، لكن هناك أسماء محلية تنتهي عقودهم نهاية الشهر الجاري، مثل ياسر المسيليم وحسين عبدالغني، بالإضافة إلى مهند عسيري.
كانت هذه تفاصيل خبر الأندية السعودية تقترب من حسم عقود لاعبيها.. تعرف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.