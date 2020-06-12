الأندية السعودية تقترب من حسم عقود لاعبيها.. تعرف على السبب

من المنتظر أن تفتح معظم الأندية السعودية خلال ساعات قنوات اتصال والدخول في مفاوضات مع اللاعبين، الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل،

من أجل الاستمرار مع أنديتهم إلى نهاية المسابقة وذلك مع قرار استئناف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف الموسم الحالي، 2019 - 2020، من دوري كأس

محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل، بعدما توقفت المسابقة في مارس الماضي بسبب وباء كورونا

وأوضح اتحاد كرة القدم أنه سيتم التنسيق مع الأندية من أجل عودة التدريبات في 21 يونيو الجاري،وتنتهي عقود قرابة الـ 35 لاعبا أجنبيا في 30 يونيو المقبل،

من ضمنهم عدة لاعبين من أندية مقدمة الترتيب، أبرزهم الحارس الأسترالي براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون ومواطنه بيتروس في نادي النصر، بالإضافة إلى لاعبين محليين مثل عبدالله مادو وعمر هوساوي، وفي نادي الهلال تنتهي عقود كل من كارلوس إدواردو وبافيتيمبي غوميز ومحمد الشلهوب.

ويعد أهلي جدة الفريق الوحيد الذي يمتلك عقودا سارية للاعبين الأجانب، لكن هناك أسماء محلية تنتهي عقودهم نهاية الشهر الجاري، مثل ياسر المسيليم وحسين عبدالغني، بالإضافة إلى مهند عسيري.