ليفربول يجدد عقد لاعبه الشاب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تجديد عقد لويس لونجستاف جناح فريق الشباب، بعد تألقه مع الريدز تحت 23 عامًا، ليوقع اللاعب عقد جديد.

ويمتلك لونجستاف عقدًا مع الريدز، ينتهي في 30 يونيو الجاري، ولكن النادي قرر منحه عقدًا احترافيًا حيث سيبقى صاحب الـ19 عامًا

حتى 2022.

وكان اللاعب انضم إلى ليفربول في صيف عام 2015 قادمًا من نيوكاسل يونايتد، وفاز مع الريدز، بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب تحت 18 عامًا في عام 2019.