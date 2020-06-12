طبيب الزمالك ومنتخب مصر السابق يصاب بفيروس كورونا

تعرض طارق سليمان طبيب فريق الزمالك ومنتخب مصر للشباب السابق للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ونشر طارق مصطفى نجم الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "دعواتكم ربنا يشفي دكتور طارق سليمان دكتور نادي الزمالك ومنتخب مصر". حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "دعواتكم ربنا يشفي دكتور طارق سليمان دكتور نادي الزمالك ومنتخب مصر". وكان مصطفى غراب مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم بنادي الزمالك قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية، بعد أن أعلن الإعلامي خالد الغندور عن إصابة ابنته بفيروس كورونا.

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