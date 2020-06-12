يرى فادي نجاح مدافع فريق المقاولون العرب، بأن مجال كرة القدم، اسوء مجال قد يعمل به الشخص.
وأضاف فادي نجاح على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": " والله الواحد بيتأكد إن مجال كرة القدم هو من أسوأ المجالات اللي ممكن حد يشتغل فيها، مجال ملئ بالنفاق والرياء والمكايد، وقلة الأصل و قلة الأدب".
وتابع مدافع المقاولون:" إلا من رحم ربي، ولولا إن مفيش شغل غيره حابيًا نعرفه، وشغل نتيجة سنين تعب وربنا باعته لنا كرزق أكيد كان الوضع هيختلف".
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع المقاولون: مجال كرة القدم الأسوأ.. مليان نفاق ورياء وقلة أصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.