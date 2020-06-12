مدافع المقاولون: مجال كرة القدم الأسوأ.. مليان نفاق ورياء وقلة أصل

يرى فادي نجاح مدافع فريق المقاولون العرب، بأن مجال كرة القدم، اسوء مجال قد يعمل به الشخص.

وأضاف فادي نجاح على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي

"فيسبوك": " والله الواحد بيتأكد إن مجال كرة القدم هو من أسوأ المجالات اللي ممكن حد يشتغل فيها، مجال ملئ بالنفاق والرياء والمكايد، وقلة الأصل و قلة الأدب".

وتابع مدافع المقاولون:" إلا من رحم ربي، ولولا إن مفيش شغل غيره حابيًا نعرفه، وشغل نتيجة سنين تعب وربنا باعته لنا كرزق أكيد كان الوضع هيختلف".