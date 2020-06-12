رسميًا.. عودة الدوري السعودي أغسطس المقبل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، اليوم الجمعة، عن قرار استئناف منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 20 وذلك اعتباراً من يوم 4 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف التي جاءت نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال اتحاد القدم في بيانه الرسمي صباح اليوم، أن مجلس الإدارة يثمن الجهود غير المسبوقة والمثمرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، واعتبر المجلس أن هذه الجهود ما هي

إلا تأكيد على حرص حكومتنا الرشيدة على صحة المواطن والمقيم، سائلين الله عز وجل أن يرفع عن وطننا هذه الجائحة.

كما تابع المجلس منذ إعلان توقف نشاط كرة القدم في 14 مارس الماضي مستجدات الوضع الصحي العام مع الجهات المختصة وبدعم ومتابعة من وزارة الرياضة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي سخر الوسائل كافة لتقديم الدعم لاتحاد كرة

القدم خلال فترة الجائحة، وبناءً على قرار وزارة الرياضة بالسماح بعودة النشاط الرياضي، وبالنظر إلى المواعيد المحددة من الاتحاد الآسيوي لاستئناف المسابقات الآسيوية وكذلك تحديد موعد استئناف تصفيات كأس العالم 2022.

كما سيتم التنسيق مع الأندية لعودة التدريبات اعتبارًا من يوم 21 يونيو 2020 وذلك استعدادًا لاستكمال الموسم الرياضي وفق بروتوكول طبي وإجراءات احترازية مشددة، وقرر المجلس استئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية لتحديد البطل والصاعدين والهابطين بحسب لائحة المسابقات، كما قرر عدم استكمال تصفيات الدرجة الثالثة المؤهلة لدوري الدرجة الثانية مع تصعيد الأندية الثمانية المتنافسة وزيادة أندية دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل من 24 إلى 28 فريقًا.