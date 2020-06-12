الترسانة يساند عضو مجلس إدارته بعد إصابته بفيروس كورونا

حرص مسئولو مجلس إدارة نادي الترسانة، برئاسة طارق السعيد، على توجيه رسالة إلى علي خطاب، عضو مجلس إدارة الشواكيش بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر نادي الترسانة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً :"يتقدم نادي الترسانة الرياضي برئاسة النائب طارق سعيد حسانين؛ والسادة أعضاء هيئة المكتب والسادة أعضاء مجلس

الإدارة والسيد مدير عام النادي وجميع الموظفين والعاملين بالنادي، بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمهندس علي خطاب، عضو مجلس الإدارة، والسيدة حرمه إثر إصابتهم بفيروس كورونا؛ داعيين المولى عز وجل أن يتم عليهم الشفاء العاجل".