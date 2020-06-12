شاهد.. مجدي عبدالغني يستفز محمد صلاح بسبب كأس العالم

احتفل مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، بذكرى هدفه في مرمى هولندا خلال منافسات كأس العالم بإيطاليا.

نشر عبدالغني فيديو الهدف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: "زي النهارده من ثلاثين سنة هدفي في منتخب هولندا وده الهدف الوحيد اللي جاب نقطة لمصر".

وعلقت بعض الجماهير على البلدوزر معتبرة أنه يستفز محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، على اعتبار أنه سجل هدفين في مشاركة منتخب مصر بمونديال ٢٠١٨ لكن خسر الفريق المواجهتين، أي أن هدفي صلاح لم يجلبا للمنتخب أي نقاط. فيس بوك قائلًا: "زي النهارده من ثلاثين سنة هدفي في منتخب هولندا وده الهدف الوحيد اللي جاب نقطة لمصر".وعلقت بعض الجماهير على البلدوزر معتبرة أنه يستفز محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، على اعتبار أنه سجل هدفين في مشاركة منتخب مصر بمونديال ٢٠١٨ لكن خسر الفريق المواجهتين، أي أن هدفي صلاح لم يجلبا للمنتخب أي نقاط.

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