اللجنة الأولمبية تخطر الفيفا بمدة انتخابات اتحاد الكرة رسميًا

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، أخطرت الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، رسميًا، بمدة انتخاباتاتحاد الكرة المقبلة.
قال المصدر إن اللجنة الأولمبية ردت على خطاب الفيفا، بخطاب رسمي، يُفيدبأن الانتخابات ستجرى لمدة سنة، وفقًا للقانون المصري.
جدير بالذكر أن عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، أكد في تصريحات إذاعية أن الانتخابات لن تقام قبل شهر نوفمبر المقبل.
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