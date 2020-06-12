اللجنة الأولمبية تخطر الفيفا بمدة انتخابات اتحاد الكرة رسميًا

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، أخطرت الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، رسميًا، بمدة انتخابات

اتحاد الكرة المقبلة.

قال المصدر إن اللجنة الأولمبية ردت على خطاب الفيفا، بخطاب رسمي، يُفيد

بأن الانتخابات ستجرى لمدة سنة، وفقًا للقانون المصري.

جدير بالذكر أن عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، أكد في تصريحات إذاعية أن الانتخابات لن تقام قبل شهر نوفمبر المقبل.