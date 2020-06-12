سموحة يعتذر عن ضم صالح جمعة من الأهلي

اعتذر رئيس نادي سموحة “فرج عامر” عن إمكانية ضم صانع الألعاب الدولي المصري السابق “صالح جمعة” خلال الميركاتو الصيفي 2020، سواء بعقد دائم أو على سبيل الإعارة.

وأقر فرج عامر بأحقية صالح جمعة في لعب الأدوار الأولى لما يتمتع به من مهارات وإمكانيات كبيرة في خط الوسط، إلا أنه استبعد دخول مفاوضات لضمه من الأهلي هذا الصيف بسبب كثرة لاعبي الوسط في فريقه.

وقال فرج عامر في تصريحات تلفزيونية “صالح جمعة لاعب كبير، هذا صحيح ولا شك فيه، لكن لدينا العديد من اللاعبين في نفس مركزه، بالتالي من الصعب التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية”.

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وأوضح “سموحة لديه زحام كبير في خط الوسط، توجد وفرة من لاعبي الوسط، بجانب امتلاكنا عدد من المواهب الصاعدة من قطاع الناشئين نود منحهم فرصة في أقرب وقت ممكن”.

ويبحث صالح جمعة /26 عامًا/ عن حل لأزمته الحالية مع المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر” عن طريق الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري الممتاز أو الخليج العربي، حيث لم يحصل على أي فرصة للمشاركة مع الفريق ولو كبديل خلال المباريات الـ 17 الماضية في الدوري المصري.

وترجع آخر مشاركة لصالح جمعة مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز إلى 28 يوليو 2019 عندما لعب لمدة 22 دقيقة أمام الزمالك في الجولة الـ34 والأخيرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

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