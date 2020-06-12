يحل فريق لايبزيج ضيفاً ثقيلاً على نظيره هوفنهايم، فى أهم مباريات اليوم الجمعة 12-6-2020، وذلك فى افتتاح الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الألماني “بوندسليجا” والذى عاد لاستئناف نشاطه من جديد، بعد توقف دام لأكثر من 10 أسابيع، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

تنطلق المباراة مساء اليوم على ملعب ” فيلتينس ارينا” فى تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت جرينتش، وُتنقل عبر قناة شاشة بي إن سبورتس 5، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي التونسي “نوفل الباشي”.

يدخل فريق لايبزيج اللقاء ساعيا فى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط حيث يحتل المركز الثالث من ترتيب جدول البوندسليجا برصيد 59 نقطة، ويلاحقه كل من بوروسيا مونشنجلادباخ وبايرليفركوزن الرابع والخامس على الترتيب برصيد 56 نقطة لكل فريق، فى منافسة شرسة على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

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فى المقابل يدخل اصحاب الارض اللقاء فريق هوفنهايم فى المركز السابع برصيد 43 نقطة، وسيسعي ايضا الى تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة ولإبقاء آماله فى التأهل الى الدوري الأوروبي حيث يبتعد بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز السادس فريق فولفسبورج.

وكان لقاء الفريقين فى الدور الأول بالدوري قد حسم لصالح لايبزيج بنيتجة 3-1، سجل تيمو فيرنر هدفين واختتم ثلاثية لايبزيج مارسيل سابيتسر، وسجل هدف هونهايم اللاعب ارمين بيساكسيتش.

اضغط هنا نتيجة مباراة لايبزيج وهوفنهايم فى الدوري الألماني