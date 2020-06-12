بي إن سبورتس تختار معلق مباراة برشلونة وريال مايوركا

وقع اختيار شبكة قنوات بي إن سبورتس على معلق مباراة برشلونة وريال مايوركا ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، والمقرر لها مساء يوم غد السبت 13-6-2020.

سيكون المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” معلقًا على المباراة في بث مباشر من تونس، حيث يتواجد هناك منذ بداية الحجر الصحي وتعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتقام مباراة برشلونة وريال مايوركا على ملعب جزيرة مايوركا “إيبيروستار”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر.

وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 وبي إن سبورتس 3، كما ستنقل على قنوات أخرى مثل بي إن سبورتس الفرنسية 1 وMovistar laliga 2 الإسبانية، وقناة تركمنستان سبور.

وترددت أنباء نهاية الأسبوع الماضي عن نية إدارة بي إن سبورتس في الاستغناء عن خدمات عصام الشوالي ضمن حملة الاستغناءات التي بدأتها لتخفيف الأعباء المالية التي تواجهها من بعد جائحة فيروس كورونا التي تسببت في توقف النشاط الرياضي حول العالم ونجم عنها العديد من الأزمات الاقتصادية (اقرأ المزيد هنـــا).