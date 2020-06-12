رياضة | شباب بلوزداد يقرر تخفيض رواتب لاعبيه بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شباب بلوزداد يقرر تخفيض رواتب لاعبيه بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي شباب بلوزداد الجزائري لاتفاق رسمي مع لاعيبه لتخفيض الرواتب بنسبة 50 بالمئة على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد توفيق قريشي، المدير الرياضي لشباب بلوزداد في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، أن 80 بالمئة من اللاعبين وافقوا على مقترح خفض الأجور 50 بالمئة، وأن المفاوضات لا زالت مستمرة مع 6 لاعبين بسبب تواجدهم خارج مدينة الجزائر العاصمة.

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ونوه أن الاتفاق يشمل المدربين وأعضاء الجهاز الطبي، موضحا أن الأمر يتعلق بخطوة تضامنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، جراء التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

كما أبرز أن مضمون هذا الاتفاق سيودع لدى الجهة المختصة (رابطة الدوري) بعد غد الأحد.

وبات شباب بلوزداد أول ناد جزائري يعلن رسميا تخفيض أجور لاعبيه.