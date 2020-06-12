رياضة | بايرن ميونيخ يعلن مدة غيابه لاعبه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يعلن مدة غيابه لاعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق بايرن ميونخ الالماني ضربة قوية بإصابة تياجو ألكانتارا وتحديد مدة غيابه عن الفريق في الفترة القادمة.

وأعلن النادي الالماني غياب ألكانتارا لمدة ثلاثة أسابيع بعد خضوعه لجراحة في القسم العلوي من الفخذ، بحسب ما أعلن اليوم الجمعة، مدربه هانزي فليك.

وأشار فليك إلى أنه "يتعين عليه (تياغو) التوقف لمدة ثلاثة أسابيع. اتخذنا القرار بالمضي قدماً (في إجراء العملية الجراحية) الآن، وسيكون جاهزاً لنهائي الكأس" في 4 يوليو (تموز) ضد باير ليفركوزن على الملعب الأولمبي في برلين.

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في المقابل، كشف مدرب النادي "البافاري" أن المصابين الآخرين نيكلاس زوله، الغائب عن الملاعب منذ أكتوبر (تشرين الأول) لاصابة في الأربطة الصليبية للركبة، والبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي أجرى جراحة في الكاحل الأيمن، قيد الاختبار حالياً "وإذا سار كل شيء على ما يرام، قد يعودان تدريجياً (إلى التمارين الجماعية) اعتباراً من الأسبوع المقبل".

أما في ما يخص الفرنسي كورنتان توليسو الذي خضع بدوره في أبريل (نيسان) لعملية جراحية في الكاحل، فكشف فليك بأن مؤشرات العودة الى الفريق إيجابية وقد "عاود تدريبات اللياقة".

وستكون الفرصة قائمة منذ السبت أمام بايرن لحسم لقبه الأول في الدوري بقيادة فليك والثامن توالياً، وذلك في حال فوز النادي "البافاري" على بروسيا مونشنغلادباخ وسقوط ملاحقه وغريمه بروسيا دورتموند أمام فورتونا دوسلدورف.