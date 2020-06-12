رياضة | وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يتفقدان مشروع إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يتفقدان مشروع إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، مشروع إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية لمعاينة الصالة على أرض الواقع، والوقوف على نسب إنجاز المكونات الإنشائية بها.

وتعد الصالة المغطاة ببرج العرب واحدة من الصالات الرياضية المقرر لها استضافة منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتي ستقام بمصر العام المقبل، ويُجري إنشاء الصالة وفق المعايير الدولية وتستوعب نحو 5 آلاف مشجع، وتقام على مساحة 12.5 فدان.

وتوجه وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لمواقع تنفيذ المكونات الإنشائية بالصالة المغطاة ببرج العرب والتي تتنوع ما بين الصالة الرئيسية مغطاه بسقف معدني، وملاعب الإحماء، وغرف اللاعبين والأجهزة الفنية، وغرفة للجنة المنظمة، ونادي صحي، وقاعة المؤتمرات، والمركز الإعلامي، بالإضافة إلى تفقد الموقع العام للصالة، والمرور بالبوابات الرئيسية والفرعية.

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و أثنى الدكتور أشرف صبحي على المستوى المتميز للصالة المغطاة ببرج العرب، ومعدل الإنجاز المحقق حتى الآن على مستوى الإنشاءات والذي وصل إلى نحو 85٪ من نسبة التنفيذ تمهيداً للافتتاح التجريبي في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمونديال كرة اليد 2021، مؤكداً أن الصالة ستمثل إضافة للمنشآت الرياضية بمحافظة الإسكندرية.

ولفت وزير الرياضة أن أعمال إنشاء الصالات المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وبرج العرب وكذا تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، أوشكت جميعها على الانتهاء، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الدولي لكرة اليد لتكون مصر على أهبة الاستعداد لاستضافة مونديال اليد 2021.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسن مصطفى عن تقديره للحكومة المصرية وجهود وزير الشباب والرياضة المبذولة بشأن الإنتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد على صعيد البنية الإنشائية الرياضية للصالات المغطاة والأمور الإدارية واللوجستية، متوقعاً نجاح مصر في ملف استضافة البطولة استمراراً لسلسلة النجاحات التي تحققها في استضافة البطولات الدولية الكبرى.

رافق وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد خلال الجولة كل من المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وحسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد 2021، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.