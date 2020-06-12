رياضة | كارتيرون يتمسك ببقاء أبو جبل مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يتمسك ببقاء أبو جبل مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

ويسعى كارتيرون للحفاظ على نجوم الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم بعدما حصد الفارس الابيض البطولات خلال الفترة الماضية.

ويرغب كارتيرون فى بقاء محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق والمتألق خلال الفترة الحالية مع الزمالك بعدما حصل على فرصته كاملة بالمشاركة أساسيًا بعد إصابة جنش.

وكان أبو جبل قد ساهم مع الزمالك فى التتويج ببطولتى السوبر الإفريقي والمصري على حساب الاهلي والترجي التونسي وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.