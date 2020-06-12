رياضة | زيدان يعرقل عودة أوديجارد إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يعرقل عودة أوديجارد إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في تعزيز وتدعيم خط وسط الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأن المدير الفني الفرنسي يضع عدة خيارات على رأسها الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي والفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن رغبة زين الدين زيدان في التعاقد مع بول بوجبا أو إدواردو كامافينجا قد تعرقل عودة النرويجي مارتين أوديجارد إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوديجارد يلعب في الموسم الحالي معارًا في صفوف ريال سوسيداد الإسباني ويقدم النجم النرويجي الشاب مستويات مثيرة للإعجاب مما جعل ريال مدريد يفكر في إستعادته عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حال تعاقد ريال مدريد في الصيف المقبل مع بول بوجبا أو كامافينجا قد يقوم النادي الملكي بإعارة النجم النرويجي مرة أخرى في الموسم المقبل.

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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة بأن نادي إيفرتون الإنجليزي يستهدف التعاقد مع لاعب جديد من فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز صفوفه.

صحيفة "السبورت" الإسبانية ذكرت بأن النادي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع المدافع الفرنسي توديبو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة بأن رغبة إيفرتون في ضم المدافع الفرنسي ليكون بديلا للكولومبي المصاب ياري مينا مدافع الفريق الإنجليزي وبرشلونة السابق.

والجدير بالذكر أن عجلة الدوري الإسباني عادت للدوران من جديد أمس الخميس بعدما توقفت لمدة 3 أشهر بسبب فيرورس كورونا.