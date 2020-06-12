رياضة | قبل استئناف البريمير ليج.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل استئناف البريمير ليج.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن استئناف بطولة البريميرليج يوم 17 يونيو القادم وذلك بعد توقف النشاط الرياضي في بداية شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا. ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. وتوج اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي في الموسمين الماضيين، حيث فاز بها الموسم الأخير صلاح بالتقاسم مع ساديو ماني زميله في الفريق وايمريك اوباميانج مهاجم فريق أرسنال برصيد 22 هدف. ويأتي ترتيب هدافي البريميرليج كالتالي :- 1- جيمي فاردي 19 هدف. 2- ايميريك اوباميانج 17 هدف. 3- سيرجو اجويرو 16 هدف. Advertisements 4- محمد صلاح 16هدف. 5- داني أنجز 15 هدف. 6- ساديو ماني 14 هدف. 7- ماركوس راشفورد 14 هدف. 8- دومينيك كوليفرت لوين 13 هدف. 9- راؤول خيمينز 13هدف. 10- تامي ابراهام 13هدف.

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