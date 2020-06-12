الامارات | تركي آل الشيخ يكشف حقيقة جديدة تتعلق بالأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكشف حقيقة جديدة تتعلق بالأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألمح رئيس هيئة الترفيه السعودي، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم تركي آل الشيخ، إلى أن ناديه لم يتعاقد مع المدرب الحالي للأهلي المصري، السويسري رينيه فايلر، نافياً ما تردد في بعض وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال تركي آل الشيخ في منشور له على حسابه في "فيسبوك": "نبدأ المتبقي في مباريات الدوري يوم الاحد إن شاء الله بقيادة المدرب القدير جوتي ولا نلتفت للإشاعات المغرضة التي هدفها تتويهنا عن الحقيقة".

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ويقود فريق ألميريا حالياً المدرب الإسباني جوتي هرنانديز الذي يتطلع إلى العودة بالفريق لمصاف أندية الدرجة الأولى مع عودة النشاط الكروي في إسبانيا بعد فترة توقف طويلة دامت ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن أزمة كبيرة طرأت بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وصلت إلى حد تقديم آل الشيخ بلاغاً رسمياً للنائب العام في مصر ضد أعضاء بالنادي الأهلي، فضلاً عن مطالبته لمجلس محمود الخطيب بإعادة الأموال والهدايا الشخصية التي قدمها لهم في الفترة الماضية التي كان يحمل فيها لقب الرئيس الفخري للأهلي.



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