شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تونسية: حسين السيد يرغب في إنهاء إعارته إلى الصفاقسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت صحيفة «الصحافة» التونسية أن حسين السيد، لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الصفاقسي التونسي، يرغب في الرحيل عن الأخير خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة: «لن يتسنى للاعب حسين السيد العودة إلى تونس خلال هذه الفترة في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي التونسي، ما يعني استحالة مغادرته التراب المصري، غير أن الإشكال ليس فقط لتوقف الرحلات الجويّة بين البلدين، بل لعدم تحمّس اللاعب في استكمال التجربة مع النادي الصفاقسي».

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفق مصادر مصرية خاصة، فإن «السيد» يملك العديد من العروض في مصر، وأن الأهلي مستعد لبيع اللاعب بعد أن «مل» من إعارته.

وأكدت الصحيفة أن «السيد» يرغب في إنهاء التعاقد مع النادي الصفاقسي، وعدم استكمال الموسم مع الفريق، والبقاء في مصر من أجل خوض التجربة الجديدة، وهو مقترح قد يجد تجاوبًا من النادي الصفاقسي الذي سيتخلّص من راتب اللاعب المرتفع.