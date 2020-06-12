شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير غاضبًا: ماسك نفسي لأبعد الحدود أمام الأكاذيب والإساءات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الإعلامي أحمد شوبير، عن استيائه من الاتهامات والإساءات التي واجهها خلال الفترة الأخيرة، قائلا إنه يرفض الرد احترامًا للمكان الذي يعمل به.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قال إن أحمد شوبير تقاضى عمولات في صفقة انتقال صلاح محسن إلى الأهلي قدرها 6 ملايين جنيه، فضلاً عن فيلات وساعات كهدايا من جانب تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي.

وقال «شوبير»، في تصريحات عبر برنامجه على قناة «أون تايم سبورت»: «أنا من النوع إللي بيحترم المكان إللي بيشتغل فيه، وأنا ماسك نفسي لأبعد الحدود، أمام كم من الإساءات والأكاذيب والمهاترات بشكل عجيب جدا، وبراهن على الناس، لأن الناس تعرف من هو الكاذب ومن هو المحترم، وبالتالي لم ولن أرد».

وأضاف غاضبًا: «لما حد يصل به الكلام إنه يتكلم على بيوت وعلى زوجة أو أبناء وبنات، فهنا الأمر تجاوز كل الحدود، وهذا المكان الذي أعمل فيه له كل احترامه والتقدير، وبالتالي ساكت ومابردش، وكل الأكاذيب إللي طالعه عن عمولات وفيلات وكلام فارغ ومابردش، لأني بحترم المكان إللي شغال فيه، فعلى الأخ إللي كل شوية يطلع يقول هذه الأكاذيب ويروج لهذه الشائعات، برجوا إنه يراعي حال البلد، خاصة إنه بيقول إنه رجل دولة، يعرف إنه عندنا مفاوضات سد النهضة وعندنا الكورونا، وعندنا الحدود مع ليبيا والتحديات الكبيرة جدًا أمام الدولة».

وتابع: «للأسف الشديد مش قادرين ناخد الإجراء القانوني معه لأن في حماية، حصانة بقى وللا مش حصانة، فقولوا لنا نعمل إيه، نفسنا ناخد حقنا، سواء بالأطر القانونية، أو عبر الإعلام، أسهل شئ أنك تطلع وتتكلم وتغلط وتثور، الناس هاتزعل مننا، نسكت هايقولوا ضعف، أسهل شئ إنك نعمل إللي بيتقال، أصعب شئ إنك تفضل ساكت أمام هذه الأكاذيب والخوض في الأعراض».

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