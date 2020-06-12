هازارد متحمس لاستغلال الفرصة ووضع بصمته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020

بعد الصعوبات التي واجهها خلال موسمه الأول مع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أدرك النجم البلجيكي إيدين هازارد أن الحكم عليه سيأتي خلال الموسم الثاني له مع الفريق، لكنه الآن يرى أنه بعد توقف دام 3 أشهر، ستكون المراحل الــ11 المتبقية من الدوري الإسباني بمثابة موسم آخر يحمل فرصة أخرى بالنسبة له. وبعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تستأنف منافسات الدوري الإسباني اعتباراً من اليوم الجمعة، بإقامة الجولة 28 التي تشهد لقاء ريال مدريد مع إيبار بعد غد الأحد. وتأتي المباراة بعد عام واحد ويوم واحد من تقديم هازارد كلاعب جديد بريال مدريد أمام جماهير الفريق التي احتشدت حينها في مدرجات إستاد سانتياغو برنابيو، وذلك في صفقة قيمتها 100 مليون يورو (112 مليون دولار). ومنذ ذلك اليوم، سجل هازارد (29 عاماً) هدفاً وحيداً لريال مدريد خلال الموسم الذي عانى خلاله كثيراً من مشكلات تتعلق باللياقة. وجاءت آخر إصابة لهازارد لترجح نهاية موسمه، لكن فترة التوقف بسبب أزمة الوباء العالمي صبت لمصلحة هازارد ومنحته الفرصة لتحقيق الهدف الذي انضم من أجله إلى ريال مدريد، وهو لعب دور مؤثر ووصع بصمته في مباريات الفريق. وأبدى مدافع ريال مدريد السابق، ألفارو أربيلوا، والذي جرى تعيينه أخيراً في منصب مدرب فريق تحت 14 عاماً بالنادي، ثقة كبيرة في التأثير الإيجابي الذي سيحققه هازارد للفريق "الملكي". ولدى سؤاله عن توقعاته بشأن هازارد وماركو أسينسيو، العائد أيضاً من الإصابة، قال أربيلوا: "أتوقع أن يعود ماركو بشكل أكثر حذراً من أجل استعادة لياقته في كل مباراة تلو الأخرى، لكن إيدين متحمس للغاية وسيقدم الكثير للفريق". وشهدت الأيام الماضية مؤشرات واضحة لحماس هازارد، حيث سجل ثلاثية خلال مباراة تدريبية في مقر تدريبات الفريق في فالديبيباس بالعاصمة مدريد. ويتطلع هازارد إلى استعادة بريقه مع الدخول في المراحل الأخيرة في الموسم.

