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تردد قناة ليبيا المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020

تواصل قناة ليبيا Lsport بث مباريات كأس إيطاليا عن موسم 2020/2019 بالمجان، عبر القمر الصناعي “النايل السات”، نقلاً عن قناة الراي الإيطالية الأولى.

ونقلت قناة ليبيا الرياضية مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين ميلان ويوفنتوس بتعليق عربي منتصف شهر فبراير الماضي، وشهد اللقاء تعادل يوفنتوس بصعوبة في الدقيقة 93 بركلة جزاء سجلها .   وستنقل نفس القناة مباراة نصف النهائي الآخر بين نابولي والإنتر، والمقرر له يوم غد السبت، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش. 21:00 بتوقيت مصر.

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ويستضيف يوفنتوس نظيره ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب آليانز ستاديوم في قمة مباريات اليوم الجمعة، عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت .

تردد قناة ليبيا الرياضية Lsport:

القمر الصناعي (نايل سات)، التردد (11766)، الاستقطاب (أفقي H)، معدل الترميز (27500).

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