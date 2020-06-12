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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تردد قناة ليبيا المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020
تواصل قناة ليبيا الرياضية Lsport بث مباريات كأس إيطاليا عن موسم 2020/2019 بالمجان، عبر القمر الصناعي “النايل السات”، نقلاً عن قناة الراي الإيطالية الأولى.
ونقلت قناة ليبيا الرياضية مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين ميلان ويوفنتوس بتعليق عربي منتصف شهر فبراير الماضي، وشهد اللقاء تعادل يوفنتوس بصعوبة في الدقيقة 93 بركلة جزاء سجلها كريستيانو رونالدو. وستنقل نفس القناة مباراة نصف النهائي الآخر بين نابولي والإنتر، والمقرر له يوم غد السبت، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش. 21:00 بتوقيت مصر.
ويستضيف يوفنتوس نظيره ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب آليانز ستاديوم في قمة مباريات اليوم الجمعة، عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.
تردد قناة ليبيا الرياضية Lsport:
القمر الصناعي (نايل سات)، التردد (11766)، الاستقطاب (أفقي H)، معدل الترميز (27500).
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