شكرا لقرائتكم تحسن حالة حكم كرة السلة أحمد خيرت المصاب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسنت الحالة الصحية لحكم كرة السلة أحمد خيرت و الذى كان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الايام الماضية وخضوعه للعزل في المنزل، وفقا للتعليمات الطبية التي تلقاها ، و كورس العلاج الذى خضع له.

أكد احمد الفلكى رئيس لجنة حكام كرة السلة أن أحمد خيرت تحسنت حالته وقام بعمل تحليل أول أمس ، و ثبت صحته و تعافيه تدريجيا .

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ومنة ناحية أخرى تلقى أحمد مرعى، المدير الفنى لفريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى والمنتخب الوطنى، عرضاً لإلقاء محاضرات تدريبية، عن طريق الاتحاد العمانى لكرة السلة بالفيديو كونفرانس، وعرض مرعى الأمر على مسئولى اتحاد اللعبة، كما تلقى الاتحاد رسائل من الجانب العمانى، وهو ما تمت الموافقة عليه.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد المحاضرات، خلال الساعات المقبلة، والتى تأتى لكسر حالة الملل فى كرة السلة ، والاستعداد لعودة النشاط سواء فى مصر أو فى الدول الأخرى .

وهناك 7 مباريات متبقية يمكن استكمالها فى أسبوعين، ونكون قد أنهينا كل الدوريات لذلك قررنا العودة، خاصة أن الوضع مختلف فى كرة السلة عنه فى كرة القدم، لأنه فى استطاعتنا أن ننهى المسابقة فى وقت قصير.