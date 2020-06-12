شكرا لقرائتكم فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر منذ قليل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مدينة الغردقة مُتجهاً إلى بلاده لقضاء أجازة هناك تستغرق من عشرة أيام إلى أسبوعين على أقصى تقدير يزور خلالها أسرته ، وسافر المدرب السويسري من الغردقة وتحديداً من الجونة على متن طائرة خاصة بسبب ظروف الطيران التى كانت ستؤجل سفره مرة أخرى إلى بلاده من القاهرة .

وتواصل المدير الفني للأهلي طوال الفترة الماضية مع السفارة السويسرية بالقاهرة وأتفق مع مسئولي السفارة على السفر عبر إحدى الطائرات التى تنقل بعض المواطنين الأجانب بالقاهرة على فترات مُتباعدة بسبب ظروف حظر الطيران في العالم كله حالياً على خلفية "جائحة" كورونا لكن تأجيل الرحلة أكثر من مرة بسبب هذه الظروف جعل فايلر يُقرر السفر على متن إحدى الطائرات الخاصة التى غادرت الغردقة ظهر اليوم مُتجهة إلى ألمانيا ومنها سوف يستقل المدير الفني للأهلي قطار إلى مسقط رأسه في مدينة بازل السويسرية.

وطلب فايلر من محمود الخطيب رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى مقر الجزيرة السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته ، ووافق الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط فى الاهلى على طلب فايلر، وسافر المدير الفنى من أجل الاطمئنان على زوجته، خاصة أن المدرب السويسرى لم يسافر إلى بلاده منذ حضوره للقاهرة أواخر أغسطس الماضى لتدريب الأهلي.

ومن المقرر أن يتحدث فايلر مع زوجته خلال رحلة سويسرا فى مسالة التجديد للأهلى، لاسيما أن المدرب السويسرى اتفق مع إدارة القلعة الحمراء على الخطوط العريضة للتجديد لكنه أرجأ التوقيع الرسمى لحين التحدث مع زوجته فى هذا الأمر وجهاً لوجه، لاسيما أن التجديد للأهلى سيترتّب عليه أمور أخرى، أهمها أن زوجة فايلر ستحضر للإقامة معه فى القاهرة، لذا لابد من استشارتها فى هذا الأمر.

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ورغم أن البعض شكك في عدم عودة فايلر بعد رحلة سويسرا وأن المدرب يفكر في بعض العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية إلا أن إدارة الاهلي تثق تماماً في أن رينيه فايلر سيعود للقاهرة وسيقوم بتجديد عقده مع النادي.

ويتضمن عقد فايلر مع الأهلى استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتى الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا، أما إذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد فعليه دفع شرط جزائى قيمته ستة أشهر، كما يتضمن العقد تفاوض الطرفين مُجدداً حول استمرار الجهاز الفنى فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا.

ويرغب الأهلى فى تجديد عقد فايلر فى الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتى الدورى وأفريقيا لرغبة النادى فى تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التى حققها المدرب السويسرى مع الفريق حتى الآن.

ويحصل فايلر وجهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال على مليونى و200 ألف دولار سنوياً.