شكرا لقرائتكم إنبى يفاوض بيراميدز لاستمرار أحمد على بعد توقف كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل مسئولو إنبى، في مفاوضات خلال الفترة المقبلة مع أحمد على مهاجم الفريق المعار من بيراميدز، وذلك من أجل استمراره في صفوف الفريق البترولى فى الموسم الجديد، بعد استعارته فى شهر يناير الماضى لمدة 6 أشهر، إلا أن توقف النشاط الكروى فى منتصف شهر مارس الماضى لم يمكن الجهاز الفنى للفريق البترولى من الاستفادة بجهوده بأفضل صورة، لذا سيتم البحث عن تمديد الإعارة بالموسم المقبل وذلك في ظل تمسك الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.

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وينتظر مسئولو إنبى تحديد موقف النشاط الكروى المتوقف حاليًا ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل الحديث عقب التوقف مع أحمد على حول استمراره ضمن صفوف الفريق البترولى، حيث يمتلك اللاعب علاقة طيبة مع الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان ما يسهل مفاوضات بقائه ضمن صفوف الفريق، ويتوقف الأمر على موافقة ناديه فى استمراره ضمن صفوف الفريق البترولى من عدمه.

ويبحث إنبى فى الفترة المقبلة عن دعم الخط الأمامى وذلك من خلال بحث إمكانية تمديد إعارة المهاجم أحمد على من عدمه من بيراميدز فى ظل صعوبة استمرار محمد شريف مهاجم الأهلى المعار إلى النادى البترولى ضمن صفوف الفريق بعد تألقه مع إنبى، ما جعله محط اهتمام الأهلى سواء بإعادته أو تسويقه خارجيًا ومع ابتعاد عمر بسام عن الحسابات الأساسية سيبحث مسئولو إنبى مع الجهاز الفنى تدعيم الخط الأمامى.