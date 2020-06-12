شكرا لقرائتكم مصطفى يونس يضع 3 حلول بشأن استكمال النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مصطفى يونس نجم الأهلي السابق على قرار عودة النشاط الرياضي في الفترة المقبلة، وعن رأيه في استكمال الموسم الحالي، أم التحضير لانطلاق موسم جديد، لاسيما مع وجود عدد كبير من المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري.

قال يونس في تصريحات خاصة: أرى أن الموسم الحالي من الصعب استكماله، لأن الفرق ستحتاج من 4 إلى 6 أسابيع من أجل التحضير قبل استكمال المنافسات، ومن الأفضل التحضير لانطلاق موسم جديد أو تستكمل الموسم الحالي مع إلغاء الموسم الجديد.

تابع: هناك اقتراح ثالث وهي تلاحم الموسمين الحالي والمقبل، بحيث ينتهي الموسم الحالي، ثم يحصل اللاعبين على 10 أيام أو أسبوعين بأقصى تقدير، قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه لعب 5 مواسم متتالية بدون راحة بسبب مشاركاته مع الأهلي ومنتخب مصر عندما كان متواجدا في الملاعب.

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أضاف: المشكلة في توقف نشاط المرة أن هناك 3 أو 4 ملايين مواطنين يعتمدن على الكرة كمصدر رزق لهم، ولكن في نفس الوقت علينا مراعات صحة المواطنين .