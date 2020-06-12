شكرا لقرائتكم مصطفى يونس يطالب بخصخصة الأندية ومنع انتداب الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج مصطفى يونس نجم الأهلي السابق بتصريحات مثيرة عن رأيه في اللاعبين الأجانب، الذين يتمنى انضمامهم لصفوف الأهلي في الصيف المقبل، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر، وكذلك موقفه في تخصيص الأندية وتحويلها إلى أندية خاصة.

طالب يونس خلال تصريحات خاصة، بالقضاء على فكرة التعاقد مع اللاعبين الجان، واستقدامهم للدوري المصري بنالغ مالية كبيرة، لاسيما وأنه يوجد 100 مليون مصري من السهل انتقاء أفضل العناصر من بينهم.

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تسائل: ا الذي طال الأندية من من ضم لاعبين أجانب بمبالغ مالية كبيرة، ما يوجد في مصر دوري مخترفين وليس دوري محترفين ، وماذا جلب حسين الشحات للأهلي نظير التعاقد معه بمبلغ مالي ضم، وماذا قدم صلاح محسن للنادي وما الذي استفاده منه، وما يوجد اختراف ومصالح وليس احتراف.

استطرد: أطالب بضرورة تخصيص الأندية وبيعها لأحد الملاك الراغبين في شاء الأندية سواء الأهلي أو الزمالك أو أي نادي آخر ، حتى تبتعد عن معضلة انضمامها للمال العام، ويحسن التصرف فيها من يمتلك حقوق النادي، وعندما يبقى لدينا أندية خاصة لن يصبح مال عام ووقتها سيصبح احتراف حقيقي.