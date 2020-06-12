شكرا لقرائتكم إصابة عضو مجلس الترسانة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض على خطاب عضو مجلس إدارة نادى الترسانة الى الإصابة بفيروس كورونا ، بعد ان خضع للتحاليل و المسحة الخاصة بالفيروس ، حيث تأكد اصابته وزوجته بالفيروس أيضا .

ونشر خطاب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الحمد لله تأكد اصابتى انا وزوجتى بالكورونا دعواتكم لنا بالشفاء الحمد لله

صرف إدارة نادى الترسانة الرواتب الشهرية للعاملين والمدربين في شكل مراحل على دفعات منعا للتجمعات والزحام.

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وكان الترسانة قد منح جميع العمال والموظفين راحة حتى منتصف أبريل الماضى بناء على قرار مجلس الوزراء .

.ويحتل الترسانة حاليا المركز قبل الأخير بالمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وأصبح يحتاج لمعجزة للبقاء بدورى القسم الثانى، خاصة فى ظل إصرار اللجنة الخماسية على تطبيق دورى المحترفين وهبوط خمسة فرق من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمظاليم

وتعرض عدد كبير من الرياضين الى الإصابة بالفيروس مثل محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة ، و زوجة وأبناء احمد فتحى ، وزوجة وأبناء خالد الغندور ، ومحمد معوض مدرب الملاكمة ، ورئيس جهاز السلة بنادى النصر وملك سمير لاعبة العاب القوى واحمدخيرت حكم كرة السلة فضلا عن عدد من موظفي الاتحادات .