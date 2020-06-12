شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يكشف حقيقة التفاوض مع فوزى البنزرتى لخلافة جوميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد مصدر بالنادى الاسماعيلى فكرة التعاقد مع التونسى فوزى البنزرتى المدير الفنى السابق للمنتخب الليبى لخلافة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش، الذى تم الاستقرار على رحيله عن منصبه ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة: "فكرة عرض تدريب الاسماعيلى على البنزرتى صعبة للغاية فى ظل تفضيل إبراهيم عثمان فكرة التعاقد مع مدرب أجنبى شاب وليس كبير فى السن".

ورفض مسئولو النادى الإسماعيلى فكرة التسرع فى حسم ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد لفريق الكرة لاسيما فى ظل غموض موقف الكرة فى أغلب دوريات العالم بسبب جائحة كورونا، ويفضل إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى التمهل فى حسم هذا الملف بغية وجود وقت كافى للتعاقد مع مدرب أجنبى مميز يستطيع انتشال فريق الكرة من عثراته .

ورغم أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، استقر على رحيل الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق عن منصبه وعدم تمديد تعاقده الذى ينتهى فى يونيو الجارى، إلا أن إدارة النادى فضلت عدم الإعلان عن القرار بشكل رسمى سوى مع وضوح الرؤية بالنسبة لبطولة الدورى العام هذا الموسم، ومع إعلان القرار النهائى للمسابقة سوف توجه إدارة الدراويش الشكر للمدرب الفرنسى فى حالة الغاء المسابقة وفى حالة استمرارها سيكمل مسيرته لنهاية الموسم ويرحل أيضاً.

Advertisements

وقرر الاتحاد الليبى لكرة القدم فسخ التعاقد مع التونسى فوزى البنزرتى، المدير الفنى الفنى للمنتخب الليبى، فى ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية داخل البلاد خلال هذه الفترة ، وقالت صحيفة "الشروق" التونسية، إن يونس الكزة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الليبى قال عن مستقبل مدرب المنتخب الليبى فوزى البنزرتى، "هناك شبه إجماع بين أعضاء المكتب التنفيذى على عدم التجديد لفوزى البنزرتي، ولكن لم يصدر بعد أى قرار فى هذا الشأن".

والمعروف أن الاتحاد الليبى لكرة القدم قد أعلن فى أكتوبر 2019 عن تعاقده مع المدرب التونسى المخضرم فوزى البنزرتى لتولى قيادة المنتخب الليبى، خلال الـ6 أشهر المقبلة، لقيادة المنتخب الليبى خلال تصفيات أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون بجانب تصفيات مونديال 2022.

وكانت آخر محطات فوزى البنزرتى التدريبية، مع فريق النجم الساحلى، قبل أن يرحل على العملاق التونسي بسبب سوء النتائج.