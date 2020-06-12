شكرا لقرائتكم الطلائع يبدأ فى البحث عن خليفة عمار حمدى قبل الميركاتو الصيفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى رحلة البحث عن صانع ألعاب مميز خوفاً من رحيل عمار حمدى لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث تمسك عبد الحميد بسيونى بتمديد إعارة اللاعب ، وتلقى النادى الأهلى خمسة عروض محلية للتعاقد مع عمار حمدى، لاعب الفريق المُعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجارى، وأبدى ناديا الاتحاد وسموحة السكندريان رغبتهما فى ضم اللاعب الصاعد بجانب عروض من أندية أخرى فى الدورى المحلى استعدادها للتعاقد مع عمار حمدى الذى يُعد كذلك أحد نجوم المنتخب الأولمبي.

وكان الأهلى يرغب فى الإبقاء على عمار حمدى الذى يُعد كذلك أحد نجوم المنتخب الأولمبى فى يناير الماضى، لكن اللاعب طلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، لكن تم تأجيلها عاماً بسبب "جائحة" كورونا ليرحل عمار حمدى إلى طلائع الجيش.

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لم يحصل عمار حمدى لاعب النادي الأهلي على الفرصة الكاملة مع فريقه الجديد طلائع الجيش الذى انضم إليه فى يناير الماضي، بسبب توقف النشاط الرياضي، ولكن عمار حمدى استطاع أن يفرض حضوره على الساحة الرياضية بفضل أدائه مع فراعنة الأولمبى فى أمم أفريقيا، ومع الطلائع شارك عمار فى 3 مباريات فقط لم تتح له الفرصة للتسجيل أو صناعة الأهداف.

ولا يملك عمار حمدي رصيدا تهديفيا يوازى موهبته الكبيرة اذ لعب صاروخ الأهلي الصاعد 18 مباراة بقميص النصر قبل انضمامه للأهلي سجل هدفا وصنع أخر، أما في الأهلي فلعب مباراة واحدة منذ انضمامه للمارد الأحمر.

وفي نادي الاتحاد السكندري حيث تألق وأبدع عمار حمدي لعب بقميص زعيم الثغر 15 مباراة سجل 3 أهداف وصنع أربعة، كما لعب مباراة مع المنتخب الأول و6 مباريات مع المنتخب الأولمبي.