شكرا لقرائتكم الصفاقسى التونسى يرحب بإنهاء إعارة حسين السيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير تونسية عن صعوبة عودة حسين السيد "مارسيلو " لاعب الأهلى المعار لصفوف الصفاقسى التونسى خلال هذه الفترة بسبب غلق حركة الطيران بين الدول نتيجة انتشار فيروس كورونا الخطير.

طالب مسئولو النادى الأهلى حسين السيد، لاعب الفريق المُعار للصفاقسى التونسى، بإحضار العروض المحلية والعربية التى تحدث عنها مؤخراً، بعدما أبلغه جهاز الكرة فى الفريق بأنه لن يعود للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته للنادى التونسى، وأكدت إدارة القلعة الحمراء للظهير الشاب أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى حسم مصير بعض المُعارين وأبلغ الإدارة بأن الفريق لا يحتاج لجهود "مارسيلو".

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قالت صحيفة " الصحافة " التونسية أن حسين السيد ليس لديه نية فى استكمال الإعارة مع الصفاقسى ويرغب فى الانضمام لأحد أندية الدورى المصرى خلال الموسم الجديد، مؤكدة على أن إدارة الصفاقسى قد توافق على طلب اللاعب نظرا لصعوبة منحه مستحقاته المالية فى ظل الأزمة التى يعانى منها الفريق فى هذه الفترة.

أشارت الصحيفة إلى أن انتهاء إعارة حسين السيد واقتراب رحيل حمزة المثلوثي عن الفريق سوف يجعلان الصفاقسي في موقف لا يحسد عليه بما أن الفريق سيخسر خدمات الظهيرين الأساسيين في الجولات الماضية ورغم توفر الحلول بوجود محمد بن علي ونور الزمان الزمّوري فى الناحية اليمنى وحسام دقدوق فى الناحية اليسرى إلا أن المهمة ستكون صعبة على المدرب فتحي جبال المجبر الان على إعادة تشكيل خط الدفاع بشكل كامل.