شكرا لقرائتكم الشباب يعلن موعد استئناف تدريبات الفريق الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الشباب، يوم الجمعة، عن استئناف تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في 21 يونيو الجاري استعدادا لعودة منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف الدوري في 4 أغسطس المقبل، بعدما توقف في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

وقال نادي الشباب في بيان صحافي: ستعود التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم ولكافة الألعاب الرياضية الأخرى في 21 يونيو وفق إجراءات السلامة المتبعة.

ويحتل الشباب المركز الثامن في ترتيب مسابقة الدوري بـ "31 نقطة".