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عودة الساحرة المستديرة لإيطاليا.. موعد القمة النارية بين يوفنتوس وميلان الليلة في نصف نهائي الكأس

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كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، نحو ملعب "إليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، الذي يستضيف قمة نارية بين يوفنتوس ونظيره ميلان، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائى من بطولة كأس إيطاليا.

وستقام المباراة بدون جمهور، مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من ، الذي أدى إلى توقف النشاط الرياضي في إيطاليا قرابة ثلاثة أشهر.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، على ملعب "سان سيرو"، حيث سجل الكرواتى أنتى ريبيتش هدف أصحاب الأرض، فيما تعادل النجم البرتغالى لصالح السيدة العجوز فى الدقيقة الأخيرة عن طريق ركلة جزاء.

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وأعلن الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، مؤخرا، إلغاء اللجوء للأشواط الإضافية فى حال التعادل بمباريات النسخة الحالية من بطولة كأس إيطاليا، والتوجه مباشرة إلى ركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مجموع المباراتين مع الفائز من مجموع نتيجة مباراتى نابولى وإنتر ميلان، حيث سيقام لقاء الإياب بينهما غدا، السبت على ملعب "ساو باولو"، علماً بأن نابولى حقق الفوز ذهاباً خارج ملعبه بهدف دون رد أحرزه الإسبانى فابيان رويز.

 

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