تمهيدًا لعدم استكمال الموسم.. تخفيض رواتب لاعبي الإنتاج 30%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قرر نادي الإنتاج الحربي تخفيض رواتب لاعبي الفريق الأول 30% من عقودهم، في ظل وجود مؤشرات بعدم استكمال الموسم الحالي (2019 - 2020).

وتواصلت إدارة الإنتاج لاتفاق مع الفريق بخصم 5% من عقود اللاعبين، إلى جانب خصم 25% من نسبة المشاركة ليصبح الإجمالي 30%.

ووقع لاعبو الإنتاج على لائحة الخصم حيث تم صرف شهر ونصف من راتب آخر ثلاثة شهور منذ تجميد النشاط الرياضي في مصر.

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فريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار يحتل الترتيب الثامن في جدول دوري we المصري برصيد 23 نقطة بعد مرور 18 جولة من منافسات المسابقة المحلية.

وشهدت مسابقة الدوري توقفًا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة في أعقاب قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتعليق الأنشطة الرياضية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وجه دعوة للأندية يوم الأربعاء المقبل لتحديد موقف استكمال الموسم من عدمه.