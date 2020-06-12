"كرة القدم من أسوأ المجالات".. رسالة نارية من مدافع المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه فادي نجاح مدافع فريق المقاولون العرب، رسالة نارية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب صاحب الـ30 عامًا، اليوم الجمعة :"والله كل يوم الواحد بيتأكد إن مجال كرة القدم هو من أسوأ المجالات اللي ممكن حد يشتغل فيها، مجال مليء بالنفاق و الرياء والمكايد و قله الأصل و قلة الأدب، إلا ما رحم ربي!".

وتابع :"لولا إن مفيش شغل غيره حاليًا نعرفه وشغل نتيجة سنين تعب وربنا باعته لنا كرزق أكيد كان الوضع هيختلف".

وأكمل :"كل يوم سب وقذف ولعن و شتائم وقلة أدب، الواحد زهق من اللي بيسمعه كل يوم في القنوات والصفحات والسوشيال ميديا".

وأنهى :"ناس عايشين في عالم موازى مفيش أي مسئولية للكلمة اللي بتطلع منهم ولا إحساس بظروف البلد والناس و لاحالة الوباء اللي بنعيش فيه".

ويلعب نجاح مع المقاولون العرب منذ يناير موسم (2018 - 2019) بعد قدومه من صفوف إنبي.

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ولم يلعب نجاح سوى خمس مباريات مع فريق "ذئاب الجبل" بواقع ثلاث مباريات في الدوري ومباراتين في كأس مصر بواقع 380 دقيقة.

ويمر المقاولون العرب بفترة رائعة على مستوى النتائج، حيث يحتل فريق عماد النحاس الترتيب الثاني برصيد 33 نقطة بفارق 16 نقطة عن الأهلي متصدر المسابقة.

مسابقة دوري we المصري شهدت إقامة 18 جولة قبل أن تتوقف المنافسات منذ ما يقرب من ثلاثة شهور على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ولم يتحدد ملامح استئناف الدوري من عدمه حيث من المقرر أن يتخذ القرار خلال الأيام المقبلة خاصة بعد دعوة وجها اتحاد الكرة للأندية يوم الأربعاء المقبل من أجل تحديد موقف الموسم.