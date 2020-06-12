تحذير وتهديد.. آرسنال يوجه رسالة للنني بعد أزمته مع بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

دخل المحترف المصري محمد النني لاعب وسط فريق بشكتاش التركي والمعار من صفوف آرسنال في أزمة مع ناديه التركي الحالي على خلفية عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وكشفت صحيفة "fanatik" التركية، الجمعة، أن النني كان سيغادر تركيا يوم الجمعة الماضي بسبب عدم حصوله على راتبه من بشكتاش الأمر الذي جعل مسئولي آرسنال يتدخلوا لإنهاء هذه الأزمة.

وتم حل أزمة راتب النني بعدما قام آرسنال بدفع نصف راتبه مع تحمل بشكتاش النصف الآخر وفقًا لما أكدته الصحيفة التركية.

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آرسنال بدوره حذر النني من تكرار هذه التصرفات مرة أخرى، حيث سيعاقب اللاعب إذا لم ينه موسمه مع بشكتاش والذي يمتلك أحقية شراء الدولي المصري بصورة نهائي مقابل 18 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة آرسنال هددت النني بأنه لن يسمح له بالرحيل لصفوف أولمبياكوس اليوناني والذي دخل في مفاوضات مع اللاعب في الفترة الأخيرة.

وشارك النني خلال موسمه الحالي مع بشكتاش في 28 مباراة إلا أنه لم يسجل أي هدف مكتفيًا بصناعة هدفين، حيث يستعد لاعب وسط منتخب مصر لاستئناف موسمه مع فريقه بعد قرار الاتحاد التركي بعودة النشاط الكروي مجددًا بعدما تم إيقافه بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).