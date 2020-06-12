حسين السيد يقترب من الرحيل عن الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يرغب الظهير الأيسر حسين السيد لاعب فريق النادي الأهلي، والمعار لصفوف الصفاقسي التونسي في عدم استكمال مهمته رفقة فريق "جنوب العاصمة" بعد قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم في استكمال الموسم مرة أخرى بعد توقف اثر وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان حسين السيد رحل إلى صفوف الصفاقسي خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية السابقة، حيث شارك رفقة فريقه في خمس مباريات.

وأفادت صحيفة "الصحافة" التونسية، أن حسين السيد ليس لديه رغبة في استكمال مهمته مع الصفاقسي والعودة إلى تونس مجددًا من أجل مواصلة مشواره، على الرغم من وجود أولوية للصفاقسي يتيح للنادي تفعيل بند شراء اللاعب بصورة نهائية.

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الرغبة متبادلة أيضًا من جانب نادي الصفاقسي والذي لا يريد تفعل بند شراء اللاعب بسبب الراتب المرتفع الذي يحصل عليه بحسب ما كشفت عنه الصحيفة التونسية.

وكشفت الصحيفة التونسية، أن حسين السيد لديه عروض من مصر، حيث عبّر أكثر من فريق عن رغبته في التعاقد مع الظهير الأيسر للأهلي خاصة أن الفريق الأحمر ليس لديه نية في الإبقاء على اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ظهير أيسر الأهلي والمعار للصفاقسي سبق له وأن خاض تجربة في الملاعب العربية عندما لعب في صفوف الاتفاق السعودي في موسم (2017 - 2018).

وكان حسين السيد (28 عامًا) عاد للأهلي في صيف موسم (2014 - 2015) بعدما لعب في صفوف مصر المقاصة ثلاثة مواسم.