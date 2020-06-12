الأمير ويليام يعلن تغيير اسم نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الأمير ويليام، دوق كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا، تغيير اسم نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020 إلى "نهائي "هيدز أب" لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك لدعم حملة التوعية بالصحة العقلية "هيدز أب".

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في ستاد ويمبلي في أول أغسطس، وهو الموعد الجديد للمباراة التي تأجلت إثر توقف جميع المنافسات لفترة بسبب جائحة فيروس "كورونا المستجد..كوفيد-19".

ووافقت شركة "طيران الإمارات"، التي تتولى رعاية بطولة الكأس منذ عام 2015، على تغيير الاسم بناء على طلب الأمير ويليام، الذي يرأس أيضا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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وقال الأمير ويليام إن المبادرة "ستشكل لحظة للارتقاء بالصحة العقلية الجيدة والإيجابية للجميع".

وأضاف "إنه الوقت المناسب تمامًا نظرًا لما مررنا به جميعا خلال أزمة هذا الوباء (كوفيد-19)... أعتقد أنه للأسف سيكون له الكثير من التداعيات على المجتمع، وليس فقط في كرة القدم، فيما يتعلق بالصحة العقلية للناس".

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي ستستأنف اعتبارا من 27 يونيو الجاري، بإقامة مباريات دور الثمانية.