10 شروط.. "الخليج 365" ينشر "بروتوكولات الصحة" لعودة النشاط الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حماد:

اقترب النشاط الرياضى من العودة رسميًا بعد توقف دام 3 أشهر بسبب تفشي فيروس "كورونا المستجد..كوفيد-19".

وقال أشرف صبحي وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية سابقة إن النشاط سيعود 15 يونيو الجاري على أن يعلن يوم السبت والأحد المقبلين عن كافة التفاصيل الكاملة لعودة النشاط والإجراءات.

وعلم "الخليج 365" تفاصيل "الكتيب" الذي يحتوى على الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة لتعميمه على جميع الاتحادات الرياضة على أن يتم إرساله بواسطة وزارة الرياضة.

واحتوى الكتيب على 10 شروط وهي كالتالي:

1- من 15 إلى 30 يونيو ستكون فترة التجهيز لعودة النشاط الرياضي.

2- عودة التدريبات بداية من أول يوليو بطريقة التباعد وتقسيم اللاعبين على مرحلتي تمرين.

3- التدريب الخاص بالجيم سيقام بتقسيم اللاعيبن بدفعات تبلغ كل دفعة ٥ لاعبين فقط داخل صالة الجيم.

4- السماح بخوض فترات إعداد بعد أيام قليلة من عودة التدريبات استعدادًا لاستناف بطولة الكأس أولاً ثم استكمال دوري WE المصري أو الاستعداد للموسم الجديد في حالة إلغاء الأخير.

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5- طريقة تنقل اللاعيبن للمباريات سيكون من خلال عدد بين 3:2 حافلات على أن ينتقل الجهاز الفني في حافلة بعيدًا عن اللاعبين

6- تعقيم الحافلات وغرف الملابس والملاعب بصفة دورية قبل المباريات وبين الشوطين وبعد المباريات.

7- اختيار عدد معين من الملاعب القريبة من مقر إقامة المعسكرات الخاصة بالأندية.

8- يتسلم كل لاعب حقيبة تحتوي على عدد من الكمامات والكحول وكتيب إرشادات عن طرق الوقاية.

9- حظر الاحتفال بالأهداف عن طريقة التلامس.

10- حظر المصافحة قبل المباريات أو بعدها أو أثناء إجراء التبديلات.

ومن المنتظر عقد اجتماع ثلاثي خلال الأيام المقبلة بين وزارتي الصحة والرياضة بحضور ممثلي الأندية، لشرح ما جاء في الكتيب والتشديد على أن المخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية بجانب العقوبات.

جدير بالذكر أن وزير الرياضة رجح أن بداية شهر أغسطس هو الموعد الأنسب لعودة النشاط الرياضي المحلي في جميع الألعاب وليس كرة القدم وحدها.